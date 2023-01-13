قطع جسر الجمهورية وسط بغداد لهذا السبب

2023/01/13 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بقطع جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

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