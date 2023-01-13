2023/01/13 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار الألماني: هناك شراكة طويلة الأمد بين سمينز ووزارة الكهرباء العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار الألماني: هناك شراكة طويلة الأمد بين سمينز ووزارة الكهرباء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).