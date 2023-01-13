2023/01/13 | 16:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wjUabI-AOP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح حيثاني كاتب ومتحفي | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح حيثاني كاتب ومتحفي | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).