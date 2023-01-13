شاهد بالفيديو.. اراء الشارع بشأن تعزيز العراق في علاقته العربية بعد بطولة خليجي 25

2023/01/13 | 16:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V3cam43-_p4

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