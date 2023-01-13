2023/01/13 | 16:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء العراقي ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: u4l4ftlYOX0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء العراقي ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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