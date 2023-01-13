"بلومبرغ": الصين قد تصبح المورد الرئيسي لوقود الديزل إلى أوروبا

2023/01/13 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "بلومبرغ"، إن الصين قد تصبح المورد الرئيسي لوقود الديزل إلى أوروبا، وذلك بسبب القيود التي فرضتها الدول الغربية على استيراد الوقود من روسيا.

وذكرت الوكالة، أن الصين زادت في الأشهر الأخيرة من تصدير الديزل، ويتم إرسال جزء منه إلى دول أوروبا.

ونفلت الوكالة عن بعض الخبراء القول: "يمكن أن تتراوح صادرات الديزل من الصين بين 400 ألف و 600 ألف برميل يوميا، خلال النصف الأول من هذا العام".

وتدل معطيات شركة التحليل والدراسات Vortexa، على أن دول الاتحاد الأوروبي اشترت حوالي 220 مليون برميل من وقود الديزل من روسيا في العام الماضي.

ويقول يوجين ليندل الخبير في شركة الاستشارات Facts Global Energy، إن عملية تعويض هذا الحجم صعبة ومعقدة، لكنها ممكنة.

ويشار إلى أن الدول الأوروبية تشتري كميات كبيرة من المنتجات النفطية من روسيا، وخاصة وقود الديزل.



ووفقا لبعض وسائل الإعلام الغربية، اشترت هذه الدول في ديسمبر الماضي، كميات قياسية من الديزل منذ عام 2016، وبلغت حصة روسيا منها حوالي النصف.



سيدخل حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات النفطية من روسيا عن طريق البحر حيز التنفيذ في 5 فبراير.

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