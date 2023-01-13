2023/01/13 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات برفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار المعدن “الاصفر” بدعم ضعف الدولار المركز الخبري الوطني.

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