2023/01/13 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمستشار الألماني أولاف شولتس،اليوم الجمعة، جولة مباحثات بين العراق وألمانيا.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” المباحثات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني والمستشار الالماني يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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