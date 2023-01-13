2023/01/13 | 17:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد إقليم كردستان العراق لإصدار قانون عمل جديد يهدف لمراعاة حقوق العمال ومواكبة معايير العمل الدولية.ويضم مشروع القانون 159 مادة تحدد الحقوق الأساسية والتشغيل والتدريب المهني وعقود العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاربة البطالة وضمان حقوق العمال.. هل يحقق قانون العمل المرتقب بكردستان العراق أهدافه؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاربة البطالة وضمان حقوق العمال.. هل يحقق قانون العمل المرتقب بكردستان العراق أهدافه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).