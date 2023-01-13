توجيه حكومي عراقي يخص الوافدين الأجانب لحضور

2023/01/13 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

بالعمل على مدار الساعة في المنافذ

الحدودية؛ لمنع حصول أي تكدس أو تأخير

في مرور الوافدين لحضور بطولة كأس

الخليج المقامة في البصرة.

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في ب

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