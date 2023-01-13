الأعرجي يعلن تسلم اسبانيا 15 طفلاً وامرأة من مخيم الهول السوري

2023/01/13 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي قاسم

الأعرجي، اليوم الجمعة، تسلم اسبانيا 15

طفلاً وامرأة من مخيم الهول السوري.

وقال الاعرجي في تغريدة تابعتها وكالة

نون الخبرية، "نشكر السلطات الإسبانية

لاستلامها 15 طفلا وام

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