السوداني يدعو الشركات ومن ضمنها الألمانية للاستثمار بمجال الغاز المصاحب والطبيعي

2023/01/13 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، انه "لمس جدية واضحة من الجانب الالماني" للتعاون مع العراق، داعيا الشركات ومن ضمنها الألمانية للاستثمار بمجال الغاز المصاحب والطبيعي.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الالماني أولاف شولتس، إن "اجتماع اليوم يؤسس إلى علاقة استراتيجية مع ألمانيا"، مبينا ان "ألمانيا قدمت دعماً عسكرياً إلى العراق في حربه ضد داعش الإرهابي، و قدمت أيضاً دعماً تنموياً إلى العراق".

واوضح انه "عقدنا سلسلة اجتماعات ولقاءات منذ يوم أمس، وناقشنا طرح فرص استثمار الغاز المصاحب".

وبين أنه "لدينا تجربة ناجحة مع شركة سيمنز وأوضحنا رغبتنا في دخول شركات استثمارية أخرى إلى العراق، ولمسنا جدية واضحة من ألمانيا".

وأكد السوداني "حرص الحكومة على منهجنا في بناء علاقات متوازنة"، مثمنا "الدعم الألماني للعراق".

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