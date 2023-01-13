المستشار الألماني: ندعم إنتاج بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق

2023/01/13 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إن هناك شراكة طويلة الأمد بين سمينز ووزارة الكهرباء العراقية، مؤكداً أن المانيا تدعم إنتاج بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في برلين، تابعته (بغداد اليوم).

وأضاف شولتس: "اتفقنا على برنامج عمل مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأردف: "نريد تنويع الاقتصاد مع العراق"، مشيرا إلى أن "العراق أحد البلدان المتأثرة بالتغير المناخي".

وتابع: "يجب زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة".

قبيل ذلك جرت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم استقبال السوداني في مقرّ المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، لبحث ملف تنمية البنى التحتية الخدمية في العراق".

وأضاف أنه "كان على رأس المستقبلين مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس".

تحرير: غ.



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