2023/01/13 | 18:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية في كركوك والسليمانية.. الإطاحة بثلاثة عناصر من داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/13 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية نوعية في كركوك والسليمانية.. الإطاحة بثلاثة عناصر من داعش) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية نوعية في كركوك والسليمانية.. الإطاحة بثلاثة عناصر من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).