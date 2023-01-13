اعتقال 3 عناصر من داعش وضبط كدس عتاد في عدة محافظات

2023/01/13 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، اعتقال 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضبط كدس عتاد، في عدة محافظات.

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