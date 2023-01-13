2023/01/13 | 18:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن تفاصيل...

ظهرت المقالة السوداني: العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية من التحالف الدولي أولاً على المسلة.

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