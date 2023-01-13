السوداني من ألمانيا: توقيع مذكرة تفاهم مع سيمنز لزيادة إنتاج الطاقة

2023/01/13 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين عمليتي النقل والتوزيع وتقليل الضائعات.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "برنامج الحكومة وضع في أولوياتها تحسين الخدمات وتخفيف نسب الفقر ومكافحة الفساد"، مبينا أننا "ناقشنا في ألمانيا فرص استثمار الغاز المصاحب وقطاع البتروكيمياويات في العراق، ونرغب بدخول شركات ألمانية إلى العراق في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة".

وتابع أن "اللقاء مع المستشار الألماني ناقش ملف استرداد الأموال المهربة من العراق واستعادة الآثار، وتطرقنا إلى الاستفادة من تجربة ألمانيا في مجال الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي".

وفي ملف الطاقة أعلن السوداني توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز لزيادة الإنتاج وتحسين عملتي النقل والتوزيع وتقليل الضائعات وضمان استقرارية الطاقة، لافتاً إلى أن "الحكومة وضعت التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم".

وأشار إلى ان "العراق دولة مهمة في مجال الطاقة على صعيد إنتاج النفط والخزين الاستراتيجي، ولدينا خطط لاستثمار الغاز المصاحب والطبيعي ونمتلك خزينا كبيرا لم يستثمر"، داعيا الشركات الألمانية لـ"الاستثمار في قطاع الغاز".

وأكمل أن "العراق لديه مشاريع استراتيجية كبيرة تنفذ حالياً من بينها إنشاء ميناء الفاو وهو الأكبر في الشرق الأوسط".

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