المستشار الألماني: ندعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق

2023/01/13 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، دعم بلاده لإنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه "تم الاتفاق على برنامج عمل للتعاون بين ألمانيا والعراق"، مؤكداً "دعم بلاده لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومي في البلاد".

وأضاف، أن "حكومة بلاده تدعم تركيز الحكومة الجديدة في العراق على الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص العمل"، معربا عن "ترحيبه باتفاق وزارة الكهرباء العراقية مع شركة سيمنز لتحديث المنظومة في العراق".

وأكد" ندعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق"، لافتا إلى أنه "من الممكن أن يكون العراق شريكاً في توريد النفط والغاز".





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