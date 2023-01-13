سلطة الطيران: الشروع بتأهيل مدرجي مطار بغداد وجميع المرافق الخدمية

2023/01/13 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، الجمعة، عن الشروع بتأهيل جميع المرافق الخدمية والصحية ومدرجي مطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء الرسمية، إن "سلطة الطيران بانتظار الكتاب الرسمي للشروع بتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي".

وأضاف الديوان، أن "سلطة الطيران شرعت ومنذ الأيام الأولى لاستلام الإدارة الجديدة بتأهيل صالتي سامراء ونينوى، وحالياً يتم تأهيل جميع المرافق الخدمية والصحية ومدرجي مطار بغداد الدولي".

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