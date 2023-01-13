انطلاق مباراتي الكويت والبحرين .. وقطر والامارات في خليجي 25

2023/01/13 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

انطلقت مباراتا الكويت والبحرين، وقطر والامارات ، في ملعبي جذع النخلة والميناء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 25 في البصرة.

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