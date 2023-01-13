2023/01/13 | 18:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع للمختبرات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dkjtRtrBY0o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع للمختبرات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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