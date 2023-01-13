السوداني: العراق لا يحتاج لقوات من التحالف الدولي وأجهزتنا الأمنية قادرة على ردع الإرهاب

2023/01/13 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، أن اجتماع

اليوم مع المستشار الألماني، يؤسس

لعلاقة استراتيجية مع ألمانيا.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي في

ألمانيا: "اجتماع اليوم، يؤسس لعلا

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