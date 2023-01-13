دعوة رسمية لرؤساء الوفود المشاركة في خليجي 25 وقنواتهم الاعلامية لزيارة كربلاء (فيديو)

2023/01/13 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ كربلاء المقدسة، نصيف

الخطابي، الجمعة، دعوة رسمية لرؤساء

الوفود المشاركة في بطولة خليجي 25 في

البصرة، والوفود الإعلامية العربية

والأجنبية المتواجدة هناك، لزيارة

مدينة كربلاء المقدسة.

وقال ال

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