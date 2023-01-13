2023/01/13 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم الجمعة، محافظة البصرة، رفقة عدد من النواب لحضور بطولة خليجي 25. وقال مصدر لـ/المركز الخبري الوطني/ إن “العسومي وصل البصرة رفقة أعضاء البرلمان العربي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحضور خليجي 25..



رئيس البرلمان العربي يصل البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحضور خليجي 25.. رئيس البرلمان العربي يصل البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحضور خليجي 25.. رئيس البرلمان العربي يصل البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).