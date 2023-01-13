2023/01/13 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فتحت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة،اليوم الجمعة، تحقيقا في العمل الاستفزازي الذي قام به أنصار حزب العمال الكردستاني في السويد.وذكرت وكالة “الأناضول” أن” نيابة أنقرة أطلقت تحقيقا حول العمل الاستفزازي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تفتح تحقيق في “استفزازات” حزب العمال الكردستاني المركز الخبري الوطني.

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