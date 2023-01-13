القبض على 3 ارهابيين والعثور على كدس للعتاد في عدة محافظات

2023/01/13 | 18:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب، صباح اليوم الجمعة، سلسلة من الواجبات المُثمرة في شمال وغرب العراق، إستنادًا على توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة، وبجُهد نوعي لوحداتنا الاستخبارية والتكتيكية .وذكر بيان للجهاز تلقته ايرث نيوز،” باشر رجال الجهاز واجباتهم في مُحافظة السُليمانية بأقليم كردستان – العراق بعملية مشتركة جمعت مابين رجالنا الشُجعان وأبطال مُكافحة الإرهاب […]

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