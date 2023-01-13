وزير الخارجية الإيراني من لبنان: نرحب بالعلاقات مع السعودية.. وسعداء بمحادثات سوريا وتركيا

2023/01/13 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، في بيروت، الجمعة، بأن طهران "ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية" مع المملكة العربية السعودية، وإعادة فتح سفارتي البلدين.

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