محكمة أميركية تفرض على منظمة ترامب غرامة بـ 1.6 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي

2023/01/13 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة في نيويورك، الجمعة، على "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع غرامة قصوى قدرها 1.6 مليون يورو لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية، على ما أعلن مدعي عام مانهاتن في بيان.

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