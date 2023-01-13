أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

2023/01/13 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وهي في طريقها للارتفاع بنسبة تزيد عن 7٪ خلال الأسبوع، وسط مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، وتوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في الولايات المتحدة.وصعدت أسعار النفط 0.74 دولار بما يعادل 0.88% إلى 84.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1106 بتوقيت غرينتش.

وقفز برنت 7.6٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7٪، ما يعني تعويض معظم خسائر الأسبوع الماضي.

قال محللون إن مشتريات الخام الصينية الأخيرة وانتعاش حركة المرور على الطرق، عززا الثقة في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود كوفيد على خلفية احتجاجات العام الماضي.

وقال محللو ANZ، إن مؤشر الازدحام الذي يغطي 15 مدينة صينية بها أكبر عدد من عمليات تسجيل السيارات قد ارتفع بنسبة 31٪ عن الأسبوع السابق.

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