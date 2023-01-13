2023/01/13 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث العراق، اليوم الجمعة، معالجة أوضاع العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا.

وذكر بيان للخارجية العراقية، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى اليوم الجمعة، وزير الدولة في وزارة الداخليَّة الإتحاديَّة الألمانيَّة بيرند كروسر، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى برلين، على رأس وفد رفيع المُستوى”.

وتابع البيان، أن “الجانبين بحثا الإجراءات الكفيلة بمُعالجة أوضاع العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم على المُستوى الثنائيّ مع ألمانيا وكذلك على مُستوى بقية دول الإتحاد الأوروبيّ”.

وأكَّد الوزير بحسب البيان، على “ضرورة دعم برامج العودة الطوعيَّة وإعادة الاندماج وتوفير فرص العمل للعائدين طوعياً من اللاجئين إلى العراق، موضحاً جهود الحكومة العراقيَّة في هذا الإطار على المُستوى الداخليّ من خلال تهيئة الأوضاع المُناسبة لتشجيع العودة الطوعيَّة للاجئين العراقيين الذين لا يتمتعون بوضع قانونيّ مُستقر في البلدان التي يتواجدون فيها”.

واضاف، أنَّ “الحكومة العراقيَّة تولي اهتماماً كبيرًا لهذا الملف، وإنَّ أوضاع اللاجئين العراقيين تأتي في مقدمة أجندتها، بالنظر لما توليه السلطات الألمانيَّة لملف الهجرة واللجوء من أولوية، لاسيما عقب أزمة اللاجئين الأوكران”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وبرلين تبحثان معالجة أوضاع العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وبرلين تبحثان معالجة أوضاع العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).