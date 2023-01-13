صحيفة سعودية: الاقتصاد العراقي

2023/01/13 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وصفت صحيفة السعودي كازيت شبه الرسمية الناطقة بالانكليزية، اليوم الجمعة، الاقتصاد العراقي بانه "لا يقف قويا ضد الازمات بل يتطور ويحقق نمو كبير على الرغم من وجودها"، موضحة أن "هذه الخصائص جعلت من الاستثمار في العراق اولولية لما يحققه من امن كبير بالمقارنة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية المتدهورة حاليا".

وبينت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "الأوضاع الاقتصادية العراقية شهدت خلال الأشهر الماضية نموا كبيرا خصوصا بعد تولي السوداني مسؤولية السلطة وانهائها بذلك فترة التعطل السياسي التي شابت حكومة تصريف الاعمال تحت إدارة مصطفى الكاظمي، والتي اثرت سلبا على الاقتصاد العراقي نتيجة لفقدانها القدرة على اصدار القرارات المهمة بشان الاقتصاد"، بحسب الشبكة.

ونقلت الصحيفة عن مدير مركز الربيع للدراسات الاقتصادية السعودية شوان إبراهيم طه، قوله إن "مستقبل الاقتصاد العراقي يبدوا متفائلا جدا"، مشددا "على الرغم من الازمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم الان الا ان الاقتصاد العراقي تمكن من الصمود بشكل قوي وما يزال يشهد تطورا ونموا مستمرا".

وبحسب الصحيفة، شهد الاقتصاد "نموا كبيرا خصوصا مع تعاظم الموازنة العراقية خلال عام 2022 بنحو 59% عن العام السابق، وحصول البلاد على فائض كبير من الدولار نتيجة لارتفاع أسعار النفط واستقرار الاقتصاد المحلي العراقي"، مؤكدة "تفاؤل المستثمرين الأجانب ببيئة الاقتصاد والاستثمار العراقي خصوصا تحت سلطة السوداني".

وتوقع طه ان "ينجح السوداني خلال الفترة المقبلة بتهيئة الطريق للاستثمار الأجنبي في العراق من خلال مجموعة من القرارات تبحثها الجهات المعنية مع السوداني الآن"، الامر الذي، بحسب طه، انه "يقف وراء رغبة السعودية وبلدان أخرى مثل الصين، اليابان، إنكلترا وفرنسا للاستثمار داخل العراق خلال الفترة المقبلة وباسرع وقت ممكن".

السعودية من جانبها وبحسب الصحيفة، "اقامت صندوقا خاصا للاستثمار في العراق من خلال شركة تقوم بجذب الاستثمار الأجنبي بالإضافة الى إدارة الاستثمارات السعودية داخل البلاد، مستثمرة التعاون بين حكومة الرياض وبغداد تحت إدارة السوداني".

واختتمت الصحيفة إلى أن "سوق الأسهم العراقي، يشهد نموا حاليا بشكل كبير حيث اطلقت مجموع الربيع الاستثمارية السعودية، تطبيقا وموقعا الكترونيا يتيح للمواطنين في الخليج العربي المضاربة بالاسهم العراقية بشكل مباشر"، لافتا إلى انها "تسعى أيضا الى تطوير قطاع المضاربة بالاسهم في العراق على مستوى عام".

تحرير: غ.



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