استعراض لسيناريوهات المجموعة الثانية.. و

2023/01/13 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تتجه انظار الجماهير العراقية إلى ملعبي جذع النخلة والميناء الاولمبي لمتابعة مباريات الفرق الأربعة، التي سيتأهل منها فريقان اثنان، ويواجه منتخبنا الوطني إحداها بالدور قبل النهائي لخليجي 25 في البصرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) في البصرة، إن "جميع الفرق لديها فرصة للتأهل وجميعها مهددة بالخروج في آن واحد، فجميع السيناريوهات قائمة في المجموعة الثانية التي تضم كل من البحرين وقطر والكويت والامارات".

ويبين مراسلنا أن "البحرين حاملة اللقب للنسخة السابقة ومتصدرة مجموعتها حاليا بست نقاط، تنتظرها مواجهة صعبة امام الأزرق الكويتي المنتعش بنشوة الفوز على الامارات والذي ستكون قاعدته الجماهيرية اكبر اليوم".

وفي حال فوز الأزرق على حامل اللقب فسيتساوى الفريقان بالنقاط، اي لكل فريق ست نقاط، اما الوجهة المقبلة في ملعب الميناء فستكون معركة من نوع آخر بين العنابي القطري والأبيض الإماراتي فكلاهما يمتلك فرصة التأهل او المغادرة في آن واحد.

فالقطريون وفي حال فوزهم على الامارات سيجمعون ست نقاط، وتبقى أعينهم على مباراة البحرين والكويت وهنا وفي حال فوز الكويت على البحرين، وقطر على الامارات فسيمتلك ثلاث منتخبات ست نقاط وستكون الأهداف هي الفيصل بالتأهل.

وهناك سيناريو اخر قد يحدث في المجموعة ويتمثل بفوز البحرين على الكويت، والامارات تنتصر على قطر لتتأهل البحرين اولا بتسع نقاط لتواجه منتخب عمان يوم الاثنين اما الكويت وقطر والامارات فسيمتلكون ثلاث لكل فريق منهم، وسيكون أحدهم متأهلا ثانيا بفارق الأهداف ليواجه منتخبنا الوطني بعد الساعة الرابعة الاثنين المقبل.

توقعات مختلفة وسيناريوهات عديدة تنتظر جماهير المنتخبات الخليجية الأربعة إضافة لجمهور العراق وعمان فمصير تأهل فريقين من الفرق الأربعة يرتبط بمواجهتهم مع اسود الرافدين والاحمر العماني.

التوقعات ستكتمل بعد انطلاق صافرة حكمي المباراتين لتكتمل الصورة بعد تأهل فريقين من الفرق الأربعة إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

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