العراق وألمانيا يبحثان معالجة أوضاع العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم

2023/01/13 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع وزير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية بيرند كروسر، اليوم الجمعة، معالجة أوضاع العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى وزير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية بيرند كروسر، وذلك على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى برلين، على رأس وفد رفيع المستوى".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا الإجراءات الكفيلة بمُعالجة أوضاع العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم على المستوى الثنائي مع ألمانيا وكذلك على مستوى بقية دول الاتحاد الأوروبي".

وأكّد الوزير بحسب البيان، على "ضرورة دعم برامج العودة الطوعية وإعادة الاندماج وتوفير فرص العمل للعائدين طوعياً من اللاجئين إلى العراق"، موضحا "جهود الحكومة العراقيَّة في هذا الإطار على المُستوى الداخلي وذلك من خلال تهيئة الأوضاع المناسبة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين العراقيين الذين لا يتمتعون بوضع قانوني مُستقر في البلدان التي يتواجدون فيها".

وشدد على أن "الحكومة العراقيَّة تولي اهتماماً كبيرًا لهذا الملف، وأن أوضاع اللاجئين العراقيين تأتي في مقدمة أجندتها، بالنظر لما توليه السلطات الألمانية لملف الهجرة واللجوء من أولوية، لاسيما عقب أزمة اللاجئين الأوكرانيين".

وقبل وصوله غلى ألمانيا يوم أمس الخميس، قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إنه "لا يمكن لأي حكومة إجبار المهاجرين على العودة، وسنقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين".

وأضاف في بيان: "سنعمل أيضا عن كثب مع ألمانيا بشأن القضايا الحساسة مثل عمليات الترحيل ونفحص بدقة كل حالة وفقًا للقانون والاتفاقيات بين البلدين".

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