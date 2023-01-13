2023/01/13 | 19:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Iy33z2cDWZg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين: الأهالي ينتقدون صندوق إعادة إعمار المناطق المحرّرة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين: الأهالي ينتقدون صندوق إعادة إعمار المناطق المحرّرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).