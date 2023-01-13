2023/01/13 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة والقناعات المسبّقة – شفيع العبد القناعات المسبقة دائمًا تنتج أحكاماً غير منطقية، قد تتسبب في إلحاق ضرر بالآخر ماديًا أو معنويًا، وفي أسوأ الأحوال تُفسد على صاحبها متعة معينة.تلك القناعات المسبقة لا تكون من واقع تجربة معاشة، لكنها نتيجة حتمية لمعلومات مغلوطة أو ناقصة، تم توظيفها خدمة لأهداف غير شريفة.قبل مجيئنا إلى […]

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