2023/01/13 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سركيس: لا أملك عصا سحرية بوسطن سلتيكس يقهر بروكلين نتس { لوس انجلوس – وكالات: عزز بوسطن سلتيكس صدارته في ترتيب المنطقة الشرقية بالدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، بالفوز على ملاحقه بروكلين نتس 109-98 مسجلا فوزه ال31 هذا الموسم.وعانى نجم سلتيكس جايسون تاتوم من ليلة صعبة في التسديدات في طريقه إلى إحراز 20 نقطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوسطن سلتيكس يقهر بروكلين نتس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوسطن سلتيكس يقهر بروكلين نتس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).