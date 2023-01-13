2023/01/13 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الثقافي للطفل يحتفي بعيد الجيش العراقي فقرات فنية وهدايا تبهج الصغار من مرضى السرطان بغداد – رجاء داود نظم المركز الثقافي للطفل العراقي (الفانوس السحري) التابع لدار ثقافة الأطفال احتفالية بمناسبة الذكرى الثانية بعد المائة لتاسيس الجيش العراقي بحضور عدد كبير من الأطفال الأيتام .واستمتع الحضور بمشاهدة الفلم الكارتوني( زينة لن تنام ) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقرات فنية وهدايا تبهج الصغار من مرضى السرطان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقرات فنية وهدايا تبهج الصغار من مرضى السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).