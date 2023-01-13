وزارة الكهرباء العراقية توقع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية

2023/01/13 | 19:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم

الجمعة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة

سيمنز، في مراسم جرت بالعاصمة

الألمانية برلين، وذلك في إطار الزيارة

الرسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني الى العاصمة الأل

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