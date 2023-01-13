المستشار الألماني: نتمنى ان يكون العراق شريكا في إمداد الغاز والسوداني يؤكد: نسعى لتلبية حاجة السوق العالمية

2023/01/13 | 19:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المستشار الألماني أولاف شولتس،

اليوم الجمعة، العراق إلى المساهمة في

إمداد العالم بالغاز في ظل النقص الحاصل

لدى الغرب بسبب الحرب الروسية

الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده

المستشار الألم

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