‎15 ألف كويتي يحضرون مباراة الأزرق أمام البحرين في جذع النخلة

2023/01/13 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت مباراة منتخبي البحرين والكويت ضمن منافسات كأس الخليج “خليجي 25”.ويتواجه المنتخبان على ملعب جذع النخلة في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.وشهد ملعب المباراة حضور 15 ألف كويتي على مدرجات الملعب.ويتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.في المقابل، يحتل المنتخب الكويتي الوصافة بالمشاركة مع قطر برصيد […]

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