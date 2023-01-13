2023/01/13 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن نقيب المهندسين العراقيين ذوالفقار حوشي المكصوصي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المدير العام لشركة مجموعة الأسوار للتجارة العامة والوكالات التجارية فراس باسم العلي، فيما اشار الى دعم المهندسين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المهندسين توقع مذكرة تفاهم مع شركة “الاسوار”لتطوير مهارات اعضاء النقابة المركز الخبري الوطني.

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