2023/01/13 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بارك محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، لتخرج كوكبة من المحامين دورة الانتماء لسنة 2022 – 2023 في المحافظة.وذكر بيان للمحافظة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” المياحي حضر اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ واسط يُبارك لخريجي “دورة الانتماء” ويعلق عليهم الامال ليكون سنداً “للمظلومين”(صور) المركز الخبري الوطني.

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