بعد الصين..

2023/01/13 | 19:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت شركة "تسلا" أسعار سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة تصل إلى 20٪، لتوسيع استراتيجية التخفيض الشديد، بعدما تخلفت عن تقديرات "وول ستريت" بشأن معدلات التسليم، في عام 2022.

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