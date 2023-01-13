محكمة أمريكية تدين ترامب بارتكاب مخالفات مالية وضريبية

2023/01/13 | 19:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اصدرت محكمة في نيويورك، الجمعة، حكما على “منظمة ترامب” المملوكة لعائلة...

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