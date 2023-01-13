بعد توقيع مذكرة التفاهم.. لقاء بين السوداني والرئيس التنفيذي لـ

2023/01/13 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، في مقر إقامته بالعاصمة برلين، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة کرستيان بروخ.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، "بحث آليات التعاون مع شركة سيمنز في تطوير قطاع الكهرباء، وإزالة كل العقبات التي كانت تواجه عملها في العراق".

وأكد السوداني، "عزم الحكومة على توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيمنز على الأرض".

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