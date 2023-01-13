بالتفاصيل.. الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع

2023/01/13 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وقع وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز، في مراسم جرت بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الألمانية برلين التي وصلها يوم أمس".

وأضاف البيان، أن" وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع المذكرة من الجانب العراقي، فيما وقعها من جانب شركة سيمنز، الرئيس التنفيذي للشركة كرستيان بروخ".

وأشار إلى، أن" مذكرة التفاهم تنطوي على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق".

وتابع البيان، أنه" في ضوء المذكرة، تعمل شركة سيمنز بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولاً للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة".

وواصل البيان، أن" مذكرة التفاهم تضمنت تقديم شركة سيمنز دراسة متكاملة للعراق، تتضمن الكيفية التي يتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب، في دعم وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتضمنت توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز، فضلاً عن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق، إلى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات".

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