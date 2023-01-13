نائب عن الاتحاد الوطني: بغداد مستعدة لدفع رواتب موظفي الإقليم وتأمين النفط الأبيض بينما أربيل رافضة

2023/01/13 | 20:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب العراقي بريار

رشيد، الجمعة، أن الحكومة المركزية

مستعدة لدفع رواتب موظفي إقليم

كوردستان وتأمين برميلين من النفط

الأبيض لكل عائلة في الإقليم لقاء تسليم

الأخير نفطه لبغداد لكن أربيل ت

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