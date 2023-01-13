بهدف قاتل على الإمارات.. قطر تتأهل مع البحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج

2023/01/13 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت البحرين وقطر، الجمعة، أضلاع المربع الذهبي في بطولة خليجي 25 التي تقام في البصرة.

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