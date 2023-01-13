شركة سيمنز الألمانية تعود للواجهة.. الكهرباء توقع مذكرة تفاهم

2023/01/13 | 20:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة سيمنز الألمانية.

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