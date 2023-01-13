القبض على عدد من المتهمين يبيعون بطاقات مزورة لدخول الملاعب في البصرة

2023/01/13 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهين يبيعون البطاقات المزورة لدخول ملاعب خليجي 25 في البصرة.

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